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Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3) (б/у)

  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
  • EF 85mm f/1.8 USM (состояние 3)
Код товара:УТ-00098053
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-12/06

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Пыль в объективе. Диафрагма работает только на 1.8
Пробег:
S/n: 83584114
Комплектация: Объектив, крышка передняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.