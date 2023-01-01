Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM
Код товара : 00000058700
Артикул : # 2519A012
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
425 г
Размеры товара
75 x 71.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки: передняя и задняя
Описание
CANON 85/1.8 EF USM - портативный объектив с отличным качеством изображения. Благодаря большой диафрагме, этот объектив позволяет вести съемку даже в условиях плохой освещенности. Изображение четкое и ясное при всех значениях апертуры. Объектив великолепно размывает задний план, что особенно полезно при съемке портретов. Благодаря применению ультразвукового кольцевого привода, автофокусировка выполняется быстро и почти бесшумно. Кроме того, фронтальная сторона объектива не двигается, и вы можете применять любые фильтры, в том числе и поляризационные.