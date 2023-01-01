CANON 85/1.8 EF USM - портативный объектив с отличным качеством изображения. Благодаря большой диафрагме, этот объектив позволяет вести съемку даже в условиях плохой освещенности. Изображение четкое и ясное при всех значениях апертуры. Объектив великолепно размывает задний план, что особенно полезно при съемке портретов. Благодаря применению ультразвукового кольцевого привода, автофокусировка выполняется быстро и почти бесшумно. Кроме того, фронтальная сторона объектива не двигается, и вы можете применять любые фильтры, в том числе и поляризационные.