Объектив Canon EF 85mm f/1.4 L IS USM
Код товара : УТ-00065569
Артикул : @ 2271C005
185 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.85 м
Угол поля зрения
24º, 16º, 28º 30' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
14 элементов в 10 группах
Физические характеристики
Вес
950 г
Размеры товара
88.6 х 105.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ET-83E, чехол LP1219
Описание
Широкая диафрагма и высокая светосила для отличной фокусировки при любом освещении
Широкая диафрагма f/1.4 обеспечивает точную фокусировку и позволяет использовать короткие выдержки даже при плохом освещении. Малая глубина резкости, получаемая при широкой максимальной диафрагме, дает приятное боке и позволяет придать портрету ощущение глубины.
Плавная и точная стабилизация изображения, эквивалентная 4 ступеням выдержки
Сложный свет может как испортить фотографию, так и сделать ее прекрасной. Стабилизация изображения, эквивалентная 4 ступеням выдержки, поможет свести к минимуму последствия сотрясения камеры и даст фотографам и видеографам, работающим в сложных условиях съемки, дополнительные преимущества именно тогда, когда они нужны.
Чувствительная, скоростная и точная автофокусировка для быстрого наведения фокуса
Благодаря новейшим технологиям автофокусировки объектив работает быстро, точно и почти бесшумно. Четкий фокус и полная совместимость автофокусировки со всеми системами EOS делает этот объектив идеальным спутником для фотографов и видеографов.
Прочная конструкция, высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, полная совместимость
Прочная конструкция, включающая амортизированную переднюю часть корпуса, обеспечивает великолепные результаты съемки во всех ситуациях. Покрытие из флюорина на переднем и заднем оптическом элементе объектива помогает защитить его от проникновения пыли и влаги, а точные отметки расстояния позволяют рассчитать E-TTL при использовании вспышки.
Идеальное сочетание творческих возможностей и производительности
Возможности камеры можно полностью раскрыть только с достойным объективом: все объективы L-серии разработаны с учетом высокого уровня производительности. Благодаря полной совместимости автофокусировки с датчиками Dual Pixel CMOS AF этот объектив обеспечивает отличный результат как при съемке фотографий, так и видеороликов.