Описание

Широкая диафрагма и высокая светосила для отличной фокусировки при любом освещении

Широкая диафрагма f/1.4 обеспечивает точную фокусировку и позволяет использовать короткие выдержки даже при плохом освещении. Малая глубина резкости, получаемая при широкой максимальной диафрагме, дает приятное боке и позволяет придать портрету ощущение глубины.

Плавная и точная стабилизация изображения, эквивалентная 4 ступеням выдержки

Сложный свет может как испортить фотографию, так и сделать ее прекрасной. Стабилизация изображения, эквивалентная 4 ступеням выдержки, поможет свести к минимуму последствия сотрясения камеры и даст фотографам и видеографам, работающим в сложных условиях съемки, дополнительные преимущества именно тогда, когда они нужны.

Чувствительная, скоростная и точная автофокусировка для быстрого наведения фокуса

Благодаря новейшим технологиям автофокусировки объектив работает быстро, точно и почти бесшумно. Четкий фокус и полная совместимость автофокусировки со всеми системами EOS делает этот объектив идеальным спутником для фотографов и видеографов.

Прочная конструкция, высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, полная совместимость

Прочная конструкция, включающая амортизированную переднюю часть корпуса, обеспечивает великолепные результаты съемки во всех ситуациях. Покрытие из флюорина на переднем и заднем оптическом элементе объектива помогает защитить его от проникновения пыли и влаги, а точные отметки расстояния позволяют рассчитать E-TTL при использовании вспышки.

Идеальное сочетание творческих возможностей и производительности

Возможности камеры можно полностью раскрыть только с достойным объективом: все объективы L-серии разработаны с учетом высокого уровня производительности. Благодаря полной совместимости автофокусировки с датчиками Dual Pixel CMOS AF этот объектив обеспечивает отличный результат как при съемке фотографий, так и видеороликов.