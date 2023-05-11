Описание

Код товара: 132516

Производитель Canon

Линейка EOS

Тип объектив

Байонет Canon EF

Тип объектива телеобъектив, стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Функции ультразвуковой мотор

Автоматическая фокусировка есть

Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.95 м

Углы обзора

Максимальный угол обзора 28.3 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 8

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 8

Число асферических элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 91.5 мм

Длина 84 мм

Вес 1025 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 163247

Комплектация: объектив, байонетная крышка.

Гарантия 90 дней.