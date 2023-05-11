Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00067516
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-05-11/03
Причина уценки:
Потертости, царапины, царапины до металла, надрывы пыльника, незначительное замятие резинки отбойника, нет бленды, нет байонетной крышки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 132516
Производитель Canon
Линейка EOS
Тип объектив
Байонет Canon EF
Тип объектива телеобъектив, стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Функции ультразвуковой мотор
Автоматическая фокусировка есть
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.95 м
Углы обзора
Максимальный угол обзора 28.3 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 8
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 8
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 91.5 мм
Длина 84 мм
Вес 1025 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 163247
Комплектация: объектив, байонетная крышка.
Гарантия 90 дней.