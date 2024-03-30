Объектив Canon EF 85mm f/1.2 L II USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074557
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-30
Причина уценки:
Малозаметная отметина у края передней линзы, пылинки в корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Превосходное качество изображения:
Объектив Canon EF 85mm f/1.2 L II USM предлагает исключительно высокое качество изображения с невероятной резкостью и красочностью даже при использовании на максимальной апертуре f/1.2.
Идеальный для портретной съемки:
С фокусным расстоянием 85 мм и широкой апертурой, этот объектив обеспечивает превосходное размытие заднего плана (боке), делая его идеальным выбором для портретистов и фотографов моды.
Быстрый и точный автофокус:
Технология Ultra Sonic Motor (USM) обеспечивает быстрый и бесшумный автофокус, который позволяет моментально захватывать даже самые мельчайшие детали.
Прочный и надежный дизайн:
Созданный с использованием высококачественных материалов, объектив Canon EF 85mm f/1.2 L II USM обладает прочным и долговечным корпусом, готовым к интенсивной работе в любых условиях.
Идеальное решение для профессионалов:
Этот объектив является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, стремящихся к максимальному качеству и эффектности своих работ.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, малозаметная отметина у края передней линзы, пылинки в корпусе.
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.