Описание

Превосходное качество изображения:

Объектив Canon EF 85mm f/1.2 L II USM предлагает исключительно высокое качество изображения с невероятной резкостью и красочностью даже при использовании на максимальной апертуре f/1.2.

Идеальный для портретной съемки:

С фокусным расстоянием 85 мм и широкой апертурой, этот объектив обеспечивает превосходное размытие заднего плана (боке), делая его идеальным выбором для портретистов и фотографов моды.

Быстрый и точный автофокус:

Технология Ultra Sonic Motor (USM) обеспечивает быстрый и бесшумный автофокус, который позволяет моментально захватывать даже самые мельчайшие детали.

Прочный и надежный дизайн:

Созданный с использованием высококачественных материалов, объектив Canon EF 85mm f/1.2 L II USM обладает прочным и долговечным корпусом, готовым к интенсивной работе в любых условиях.

Идеальное решение для профессионалов:

Этот объектив является незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, стремящихся к максимальному качеству и эффектности своих работ.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, малозаметная отметина у края передней линзы, пылинки в корпусе.

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка.

Гарантия 14 дней.