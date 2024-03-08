Описание

Canon EF 80-200mm f/4-5.6 II - это универсальный телеобъектив, который обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний, от 80 мм до 200 мм, делая его идеальным для съемки пейзажей, портретов и спортивных событий. Вот краткое описание его основных характеристик:

Фокусное расстояние: От 80 мм до 200 мм, что позволяет вам сделать как крупные планы, так и удаленные снимки, не меняя объектив.

Диафрагма: f/4-5.6, обеспечивает хорошую передачу света и позволяет контролировать глубину резкости в зависимости от условий съемки.

Автофокус: Позволяет быстро и точно фокусироваться на объекте съемки, что особенно важно при съемке динамичных сцен.

Компактный и легкий дизайн: Легкий вес и компактные размеры делают этот объектив легким в транспортировке и удобным в использовании на месте съемки.

Универсальность: Подходит для широкого спектра съемочных ситуаций, от портретов до спортивных мероприятий, делая его идеальным выбором для фотографов всех уровней.

Canon EF 80-200mm f/4-5.6 II - это надежный и универсальный объектив, который поможет вам создавать качественные изображения в различных съемочных условиях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки, фильтр UV.

Гарантия 14 дней.