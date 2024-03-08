Объектив Canon EF 80-200mm f/4-5.6 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073870
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-08
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Canon EF 80-200mm f/4-5.6 II - это универсальный телеобъектив, который обеспечивает широкий диапазон фокусных расстояний, от 80 мм до 200 мм, делая его идеальным для съемки пейзажей, портретов и спортивных событий. Вот краткое описание его основных характеристик:
Фокусное расстояние: От 80 мм до 200 мм, что позволяет вам сделать как крупные планы, так и удаленные снимки, не меняя объектив.
Диафрагма: f/4-5.6, обеспечивает хорошую передачу света и позволяет контролировать глубину резкости в зависимости от условий съемки.
Автофокус: Позволяет быстро и точно фокусироваться на объекте съемки, что особенно важно при съемке динамичных сцен.
Компактный и легкий дизайн: Легкий вес и компактные размеры делают этот объектив легким в транспортировке и удобным в использовании на месте съемки.
Универсальность: Подходит для широкого спектра съемочных ситуаций, от портретов до спортивных мероприятий, делая его идеальным выбором для фотографов всех уровней.
Canon EF 80-200mm f/4-5.6 II - это надежный и универсальный объектив, который поможет вам создавать качественные изображения в различных съемочных условиях.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки, фильтр UV.
Гарантия 14 дней.