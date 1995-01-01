Описание

Циркулярный и диагональный «рыбий глаз» 2 в 1

Нет необходимости покупать два специальных объектива — при использовании объектива EF 8-15mm f/4L Fisheye USM на полнокадровой камере Canon EOS, в положении 8 мм он работает как циркулярный фишай (круглое изображение с черными углами кадра), а в положении 15 мм – как диагональный фишай. На камерах с матрицей APS-C из-за кроп-фактора он работает только как диагональный фишай. Благодаря полю зрения 180° градусов полный охват сцены на одиночном изображении еще никогда не был настолько простым.

Качество серии L

Серия L – ведущий модельный ряд профессиональных объективов Canon – воплотила в себе лучшие характеристики высокоточной оптики EF. Объективы L-серии сочетают превосходные технические характеристики и прекрасную эргономику, а также высокую защищенность от пыли и влаги. Оптическая схема содержит 14 элементов в 11 группах, из них 2 со сверхнизкой дисперсией, что позволяет контролировать хроматические аберрации.

Быстрый, беззвучный автофокус

Ультразвуковой привод кольцевого типа (USM) использует вибрацию ультразвуковых частот для чрезвычайно быстрой и практически бесшумной автофокусировки. Высокоскоростной процессор и оптимизированные алгоритмы автофокусировки позволяют осуществлять автофокусировку еще быстрее. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения режима автофокусировки.

Улучшенное качество изображения с покрытием SWC

Созданное для цифровой фотографии, запатентованное Canon покрытие Subwavelength structure coating позволяет свести к минимуму блики и ореолы, возникающие от внутреннего отражения. Устраняя причину, покрытие сокращает отражения и помогает создать четкие, резкие снимки.

Очистка объектива стала еще легче

Фторсодержащее покрытие на передней и задней линзе объектива облегчает его очистку.

Заднее крепление для желатиновых светофильтров

Выступающий передний элемент не позволяет использовать резьбовые светофильтры, но хвостовике объектива предусмотрено крепление для листовых желатиновых фильтров.