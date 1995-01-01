Описание

Используя этот объектив с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, такими как EOS 5D Mark II или EOS 1Ds Mark III, профессиональные фотографы могут выбирать между круглыми и полнокадровыми изображениями с эффектом «рыбий глаз», что позволяет совершенно по-новому взглянуть на ту или иную сцену. Такой выбор расширяет творческие возможности, например, при съёмке ночного неба, когда за счёт полного поля обзора – 180º по вертикали и по горизонтали – можно запечатлеть каждую деталь с потрясающей чёткостью на одном снимке. При использовании с камерами EOS, оснащёнными матрицами размеров APS-C или APS-H, EF 8-15mm f/4L Fisheye USM создаёт более традиционные полнокадровые изображения с эффектом «рыбий глаз». Механизм блокировки зума служит для ограничения диапазона фокусных расстояний, что гарантирует получение полнокадровой фотографии наилучшего качества без нежелательного виньетирования по краям. Отметки «С» и «H» на кольце управления зумом обозначают широкоугольное положение, в котором возможна съёмка без виньетирования при соответствующем размере матрицы (APS-C и APS-H). Благодаря этому фотографы могут добиваться оптимальных результатов с любой камерой EOS.

Передовая оптика для изображений профессионального уровня

В EF 8-15mm f/4L Fisheye USM воплощён более чем 70-летний опыт Canon в области проектирования оптики. Объектив состоит из 14 элементов в 11 различных группах, в том числе одного асферического и одного ультранизкодисперсионного (UD) для коррекции хроматических аберраций и создания качественных, высококонтрастных снимков с превосходной цветопередачей.

Паразитные изображения и блики, возникающие при наличии источников сильного света, могут стать проблемой при съёмке под таким широким углом. Для их устранения все элементы объектива имеют покрытие Super Spectra, разработанное Canon. На внутреннюю поверхность переднего элемента также нанесено покрытие Canon с субволновой структурой (SWC) меньше длины волны видимого света. Оно уменьшает скорость прохождения света до той, с которой он проходит сквозь стекло, предотвращая риск возникновения бликов, появляющихся до попадания света на матрицу.

Покрытие из флюорина на передних и задних элементах помогает обеспечить оптимальное качество изображений: оно активно отталкивает воду, пыль и грязь, облегчая очистку объектива и защищая его от попадания частиц.

Быстрая, точная фокусировка и эффективная работа в условиях низкой освещённости

Ультраширокоугольный зум-объектив EF 8-15mm f/4L Fisheye USM даёт возможность сделать необычные фотографии спортивного мероприятия или архитектурных сооружений. При этом постоянная диафрагма f/4,0 обеспечивает более короткие выдержки для получения естественно выглядящих изображений при низкой освещённости.

Ультразвуковой мотор кольцевого типа (USM) гарантирует быструю, точную фокусировку и позволяет использовать ручную фокусировку в любой момент. За счёт этого фотографы могут настраивать фокус для каждого кадра, даже когда активирована система AF, что означает лучший контроль при съёмке и больше свободы творчества.

Надёжность в экстремальных условиях

EF 8-15mm f/4L Fisheye USM обладает высококачественной конструкцией, соответствующей его статусу элитной профессиональной модели. Пыле- и водозащищённый корпус позволяет применять этот объектив в различных сложных условиях. При использовании с профессиональной камерой EOS он способен вести съёмку даже при самой неблагоприятной погоде. Новая внешняя отделка подчёркивает качество и делает узнаваемыми все три новые модели серии L.

Высококачественные аксессуары

EF 8-15mm f/4L Fisheye USM поставляется со специальной крышкой объектива, футляром и блендой с войлочным покрытием EW-77 для предотвращения бликов при фокусном расстоянии 15 мм.

Описание производителя