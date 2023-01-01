Описание

Используя этот объектив с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, такими как EOS 5D Mark III или EOS 1D x, профессиональные фотографы могут выбирать между круглыми и полнокадровыми изображениями с эффектом «рыбий глаз», что позволяет совершенно по-новому взглянуть на ту или иную сцену. Такой выбор расширяет творческие возможности, например, при съёмке ночного неба, когда за счёт полного поля обзора – 180º по вертикали и по горизонтали – можно запечатлеть каждую деталь с потрясающей чёткостью на одном снимке.

При использовании с камерами EOS, оснащёнными матрицами размеров APS-C или APS-H, EF 8-15mm f/4L Fisheye USM создаёт более традиционные полнокадровые изображения с эффектом «рыбий глаз». Механизм блокировки зума служит для ограничения диапазона фокусных расстояний, что гарантирует получение полнокадровой фотографии наилучшего качества без нежелательного виньетирования по краям. Отметки «С» и «H» на кольце управления зумом обозначают широкоугольное положение, в котором возможна съёмка без виньетирования при соответствующем размере матрицы (APS-C и APS-H). Благодаря этому фотографы могут добиваться оптимальных результатов с любой камерой EOS.