Объектив Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM
Код товара : 00000043112
Артикул : 4427B005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Минимальное фокусное расстояние, мм
8
Максимльное фокусное расстояние, мм
15
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.15 м
Угол поля зрения
180°-142° (по горизонтали), 180°-91°46' (по вертикали), 180°-175°30' (по диагонали)
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах, 1 асферический, 1 со сверхнизкой дисперсией (UD), покрытие Super Spectra
Физические характеристики
Вес
540 г
Размеры товара
78.5 х 83 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда EW-77, чехол LP1219
Описание
Используя этот объектив с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, такими как EOS 5D Mark III или EOS 1D x, профессиональные фотографы могут выбирать между круглыми и полнокадровыми изображениями с эффектом «рыбий глаз», что позволяет совершенно по-новому взглянуть на ту или иную сцену. Такой выбор расширяет творческие возможности, например, при съёмке ночного неба, когда за счёт полного поля обзора – 180º по вертикали и по горизонтали – можно запечатлеть каждую деталь с потрясающей чёткостью на одном снимке.
При использовании с камерами EOS, оснащёнными матрицами размеров APS-C или APS-H, EF 8-15mm f/4L Fisheye USM создаёт более традиционные полнокадровые изображения с эффектом «рыбий глаз». Механизм блокировки зума служит для ограничения диапазона фокусных расстояний, что гарантирует получение полнокадровой фотографии наилучшего качества без нежелательного виньетирования по краям. Отметки «С» и «H» на кольце управления зумом обозначают широкоугольное положение, в котором возможна съёмка без виньетирования при соответствующем размере матрицы (APS-C и APS-H). Благодаря этому фотографы могут добиваться оптимальных результатов с любой камерой EOS.