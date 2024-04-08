Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074763
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/05
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, небольшая вмятинка на корпусе (на наружной области крепления фильтров).
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139763
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Canon EF
Мин. фокусное расстояние
75 мм
Макс. фокусное расстояние
300 мм
Диаметр
78.5 мм
Длина
137.2 мм
Вес
650 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, небольшая вмятинка на корпусе (на наружной области крепления фильтров).
s\n: 3902488G
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
-----