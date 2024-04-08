Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074763 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-08/05

<











>







Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации, небольшая вмятинка на корпусе (на наружной области крепления фильтров). 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139763 Тип объектива

телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Canon EF

Мин. фокусное расстояние

75 мм

Макс. фокусное расстояние

300 мм

Диаметр

78.5 мм

Длина

137.2 мм

Вес

650 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, небольшая вмятинка на корпусе (на наружной области крепления фильтров).

s

: 3902488G

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.