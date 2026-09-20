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Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-) (б/у)

  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097489
Артикул:б/у-МСК 2026-09-20/Ф01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 3711303209
Комплектация: Объектив, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.