Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074631
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-02/02
Причина уценки:
задняя крышка.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 139631
Тип объектива теле
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 75 мм
Макс. фокусное расстояние 300 мм
Кратность зума 4x
Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м
Особенности стабилизация изображения
Углы обзора
Минимальный угол обзора 8.15 град.мин
Максимальный угол обзора 32.11 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 45
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 13
Размеры и вес
Диаметр 71 мм
Длина 122 мм
Вес 480 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 0311301245
Комплектация: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, несколько мелких царапинок на передней линзе (на качество не влияют).
Гарантия 90 дней.