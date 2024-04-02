Описание

Код товара: 139631

Тип объектива теле

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 75 мм

Макс. фокусное расстояние 300 мм

Кратность зума 4x

Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м

Особенности стабилизация изображения

Углы обзора

Минимальный угол обзора 8.15 град.мин

Максимальный угол обзора 32.11 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 45

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 13

Размеры и вес

Диаметр 71 мм

Длина 122 мм

Вес 480 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 0311301245

Комплектация: небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, несколько мелких царапинок на передней линзе (на качество не влияют).

Гарантия 90 дней.