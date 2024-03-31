Описание

Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III - это телеобъектив, предназначенный для съемки на больших расстояниях.

Диапазон фокусных расстояний 75-300мм: Обеспечивает возможность захвата объектов на значительном удалении с хорошим уровнем детализации.

Компактный и легкий дизайн: Удобен для переноски и использования в полевых условиях, что делает его отличным вариантом для путешествий или съемки на природе.

Диафрагма f/4-5.6: Обеспечивает хорошее размытие заднего плана (боке) при съемке на максимальной длине фокусного расстояния.

Система автофокусировки: Обеспечивает быструю и точную фокусировку на объекте съемки.

Экономичный вариант: Представляет собой доступное решение для тех, кто хочет расширить свои творческие возможности с помощью телеобъектива без больших затрат.

Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III отлично подходит для фотографирования спортивных событий, дикой природы, пейзажей и других сцен, где важно захватить объекты на больших расстояниях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3, царапины и потёртости корпуса, пыль внутри.

Комплектация: крышка задняя.

Гарантия 90 дней.