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Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-) (б/у)

  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097317
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-15/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 162317

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 8901074230
Комплектация: Объектив, крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.