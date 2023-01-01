Описание

Делайте снимки крупным планом

Максимальное фокусное расстояние 300 мм позволяет приблизить объекты, которых может напугать ваше присутствие, поэтому объектив EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM прекрасно подходит для съемки дикой природы. При использовании с камерой EOS с датчиком формата APS-C объектив EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM позволяет получить поле обзора, эквивалентное объективу с фокусным расстоянием 480 мм, установленному на полнокадровую камеру, и поэтому является идеальным вариантом для спортивной съемки.

Объектив EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM совместим с полнокадровыми камерами и камерами EOS с датчиком изображения APS-C, поэтому он станет отличным выбором для обладателей камер обоих типов или для тех, кто подумывает приобрести полнокадровую камеру. Универсальный диапазон больших фокусных расстояний отлично подходит для съемки портретов, путешествий и пейзажей, а также спортивных соревнований и дикой природы.

Отличная фокусировка при съемке фото и видео

При фотосъемке автофокусировка Nano USM быстро фокусируется на объекте и отслеживает его во время движения, чтобы вы не упустили ни одного момента. При съемке видеофильмов объектив EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM обеспечивает стабильную фокусировку для плавной и бесшумной смены фокуса.

Встроенный информационный дисплей предоставит всю необходимую для съемки информацию

Инновационный электронный дисплей для удобства расположен в верхней части объектива. Переключайтесь между отображением информации о расстоянии фокусировки, фокусном расстоянии и данными стабилизатора изображения. С помощью данных о расстоянии фокусировки вы можете рассчитать глубину резкости при различных значениях диафрагмы. Следите за статусом стабилизатора изображения, чтобы дождаться, пока стихнут вибрации. Выберите вариант отображения информации на дисплее: черное на белом или белое на черном в зависимости от условий фотосъемки.

Превосходное качество изображения благодаря улучшенной оптической конструкции

Инновационная оптическая конструкция, включая ультранизкодисперсионную (UD) линзу, обеспечивает превосходную четкость и контрастность по всему диапазону зумирования и устраняет цветовую кайму. Четырехступенчатый стабилизатор изображения компенсирует размытие в результате сотрясения камеры, обеспечивая максимальную резкость даже при сильном зумировании. Стабилизатор изображения автоматически переключается между обычным режимом и режимом панорамирования, позволяя передавать ощущение движения при длительной выдержке затвора. Девятилепестковая диафрагма обеспечивает превосходное размытие заднего плана.

Компактный дизайн позволяет всегда брать объектив с собой

Компактный объектив EF 70-300мм F/4-5.6 IS II USM весом всего 710 г и длиной 14,55 см в сложенном состоянии легко поместится в вашей сумке. Идеальный объектив для путешествий.