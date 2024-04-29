Объектив Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075345 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-29

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Задать вопрос Причина уценки: небольшая царапина на передней линзе, немного пыли внутри, следы использования. 19 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140345 Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM Мощный и в то же время доступный объектив EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM идеально подойдет фотографам, снимающим природу или спорт. Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный 29 - 6 50', 19 30' - 4 35', 34 - 8° 15'

Конструкция объектива (элементы/группы) 15/10

Количество лепестков диафрагмы 8

Минимальная диафрагма 32-45

Минимальное расстояние фокусировки (м) 1.5

Оптическая стабилизация изображения (OIS)

Привод автофокусировки ультразвуковой микропривод

Диаметр фильтра (мм) 58

Макс. диаметр x длина (мм) 76.5 x 142.8

Вес (г) 630 Состояние: 5; небольшая царапина на передней линзе, немного пыли внутри, следы использования.

Комплектация: крышки, бленда ET-65B; 34074662.

Гарантия 90 дней.

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