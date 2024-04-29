Объектив Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075345
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-29
Причина уценки:
небольшая царапина на передней линзе, немного пыли внутри, следы использования.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140345
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
Мощный и в то же время доступный объектив EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM идеально подойдет фотографам, снимающим природу или спорт.
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный, диагональный 29 - 6 50', 19 30' - 4 35', 34 - 8° 15'
Конструкция объектива (элементы/группы) 15/10
Количество лепестков диафрагмы 8
Минимальная диафрагма 32-45
Минимальное расстояние фокусировки (м) 1.5
Оптическая стабилизация изображения (OIS)
Привод автофокусировки ультразвуковой микропривод
Диаметр фильтра (мм) 58
Макс. диаметр x длина (мм) 76.5 x 142.8
Вес (г) 630
Состояние: 5; небольшая царапина на передней линзе, немного пыли внутри, следы использования.
Комплектация: крышки, бленда ET-65B; 34074662.
Гарантия 90 дней.