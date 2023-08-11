Описание

Код товара: 134086

Байонет: Canon EF (35 мм)

Фокусное расстояние: 70 - 300 мм

Относительное отверстие: 1:4.5 - 1:5.6

Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:38

Минимальная дистанция фокусировки: 1.4 м

Угол поля зрения: 29° - 6° 50’,19° 30’ - 4° 35’, 34° - 8° 15’ (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)

Конструкция объектива: 18 элементов в 12 группах

Диаметр светофильтра: 58 мм

Физические характеристики

Вес: 720 г

Размеры: 82.4 x 99.9 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Немного побелели резинки.

Комплектация: обе крышки, бленда, 31701097.

Гарантия 14 дней.