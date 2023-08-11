Объектив Canon EF 70-300mm f/4-5.6 DO IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069089
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-11
Причина уценки:
Немного побелели резинки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 134086
Байонет: Canon EF (35 мм)
Фокусное расстояние: 70 - 300 мм
Относительное отверстие: 1:4.5 - 1:5.6
Минимальная диафрагма: 1:32 - 1:38
Минимальная дистанция фокусировки: 1.4 м
Угол поля зрения: 29° - 6° 50’,19° 30’ - 4° 35’, 34° - 8° 15’ (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива: 18 элементов в 12 группах
Диаметр светофильтра: 58 мм
Физические характеристики
Вес: 720 г
Размеры: 82.4 x 99.9 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Немного побелели резинки.
Комплектация: обе крышки, бленда, 31701097.
Гарантия 14 дней.