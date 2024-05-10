Описание

Объектив Canon EF 70-200mm f/4L IS USM - это универсальный телеобъектив зум с отличным качеством изображения из профессиональной линейки L.

Вот некоторые из его ключевых характеристик:

Фокусное расстояние: 70-200 мм;

Максимальная диафрагма: f/4;

Стабилизатор изображения: есть;

Минимальная дистанция фокусировки: 1 метр;

Вес: 780 г.

Преимущества:

Легкий и компактный: по сравнению с другими объективами 70-200 мм f/4, этот объектив довольно легкий и компактный, что делает его удобным для переноски.

Отличное качество изображения: объектив обеспечивает резкое и четкое изображение по всему кадру, даже при максимальной диафрагме.

Стабилизатор изображения: 4-ступенчатый стабилизатор изображения позволяет снимать с рук без смазывания изображения.

Быстрый и точный автофокус: кольцевой автофокус USM обеспечивает быструю и точную фокусировку, даже в условиях низкой освещенности.

Многофункциональность: объектив подходит для различных жанров фотографии, включая портреты, спорт, дикую природу и многое другое.

Canon EF 70-200mm f/4L IS USM - это отличный объектив для фотографов и видеооператоров, которым нужен универсальный телеобъектив с высоким качеством изображения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины корпуса.

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка

Гарантия 14 дней.