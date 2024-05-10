Объектив Canon EF 70-200mm f/4L IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075517
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-10
Причина уценки:
Незначительные царапины корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Объектив Canon EF 70-200mm f/4L IS USM - это универсальный телеобъектив зум с отличным качеством изображения из профессиональной линейки L.
Вот некоторые из его ключевых характеристик:
Фокусное расстояние: 70-200 мм;
Максимальная диафрагма: f/4;
Стабилизатор изображения: есть;
Минимальная дистанция фокусировки: 1 метр;
Вес: 780 г.
Преимущества:
Легкий и компактный: по сравнению с другими объективами 70-200 мм f/4, этот объектив довольно легкий и компактный, что делает его удобным для переноски.
Отличное качество изображения: объектив обеспечивает резкое и четкое изображение по всему кадру, даже при максимальной диафрагме.
Стабилизатор изображения: 4-ступенчатый стабилизатор изображения позволяет снимать с рук без смазывания изображения.
Быстрый и точный автофокус: кольцевой автофокус USM обеспечивает быструю и точную фокусировку, даже в условиях низкой освещенности.
Многофункциональность: объектив подходит для различных жанров фотографии, включая портреты, спорт, дикую природу и многое другое.
Canon EF 70-200mm f/4L IS USM - это отличный объектив для фотографов и видеооператоров, которым нужен универсальный телеобъектив с высоким качеством изображения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины корпуса.
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка
Гарантия 14 дней.