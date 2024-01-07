Описание

Код товара: 137614

Линейка EOS

Тип объектива телеобъектив, Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 70 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м

Минимальный угол обзора 12 град.мин

Максимальный угол обзора 34 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 8

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы

Число групп элементов 13

Число элементов 16

Число низкодисперсных элементов 2

Размеры и вес

Диаметр 76 мм

Длина 172 мм

Вес 705 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 451018

Комплектация: передняя и задняя крышки, мягкий чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.