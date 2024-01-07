Объектив Canon EF 70-200mm f/4.0L USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072614
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-07/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137614
Линейка EOS
Тип объектива телеобъектив, Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 70 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м
Минимальный угол обзора 12 град.мин
Максимальный угол обзора 34 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 8
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы
Число групп элементов 13
Число элементов 16
Число низкодисперсных элементов 2
Размеры и вес
Диаметр 76 мм
Длина 172 мм
Вес 705 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 451018
Комплектация: передняя и задняя крышки, мягкий чехол
Гарантия от 14 до 90 дней.