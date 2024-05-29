Объектив Canon EF 70-200mm f/4 L USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076013 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-29/1

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования 30 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141013 Тип объектива: стандартный зум объектив

Мин. фокусное расстояние: 70 мм

Макс. фокусное расстояние: 200 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 1.2 м

Число лепестков диафрагмы: 8

Крепление: Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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