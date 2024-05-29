Объектив Canon EF 70-200mm f/4 L USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076013
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-29/1
Причина уценки:
Следы использования
30 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141013
Тип объектива: стандартный зум объектив
Мин. фокусное расстояние: 70 мм
Макс. фокусное расстояние: 200 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 1.2 м
Число лепестков диафрагмы: 8
Крепление: Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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