Описание

Код товара: 138934

Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM - это профессиональный телеобъектив, который сочетает в себе высокое качество изображения, превосходную оптическую производительность и надежную конструкцию. С его помощью вы сможете создавать потрясающие портреты, спортивные снимки, а также снимать природу и события с высокой детализацией и контрастностью.

Характеристики:

Фокусное расстояние: 70-200 мм.

Максимальная апертура: f/2.8.

Оптическая схема: 18 элементов в 15 группах, включая 4 элемента из стекла с очень низким дисперсией (UD) и один элемент супер-UD.

Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и плавную автофокусировку.

Минимальное расстояние фокусировки: 1.5 м.

Диаметр фильтра: 77 мм.

Совместимость: Совместим с камерами Canon EOS.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, несколько пылинок в корпусе ;

Комплектация: крышки, бленда; UX1224;

Гарантия 14 дней.