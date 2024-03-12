Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073934
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса, несколько пылинок в корпусе;
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138934
Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM - это профессиональный телеобъектив, который сочетает в себе высокое качество изображения, превосходную оптическую производительность и надежную конструкцию. С его помощью вы сможете создавать потрясающие портреты, спортивные снимки, а также снимать природу и события с высокой детализацией и контрастностью.
Характеристики:
Фокусное расстояние: 70-200 мм.
Максимальная апертура: f/2.8.
Оптическая схема: 18 элементов в 15 группах, включая 4 элемента из стекла с очень низким дисперсией (UD) и один элемент супер-UD.
Фокусировка: Ультразвуковой мотор (USM) обеспечивает быструю и плавную автофокусировку.
Минимальное расстояние фокусировки: 1.5 м.
Диаметр фильтра: 77 мм.
Совместимость: Совместим с камерами Canon EOS.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса, несколько пылинок в корпусе ;
Комплектация: крышки, бленда; UX1224;
Гарантия 14 дней.