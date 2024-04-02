Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074646 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-02/3

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Описание Код товара: 139646 Тип объектива: Теле

Фокусное расстояние: 70-200 мм

Байонет: Canon EF Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: объектив, две крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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