Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074646
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-02/3
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Описание
Код товара: 139646
Тип объектива: Теле
Фокусное расстояние: 70-200 мм
Байонет: Canon EF
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, две крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
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