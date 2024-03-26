Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074459 Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-26

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения 60 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива: телеобъектив Zoom

Фокусное расстояние: 70 - 200 мм

Кратность зума: 2.9x

Диафрагма: F2.80

Минимальная диафрагма: F32

Крепление: Canon EF

Автоматическая фокусировка: есть

Угол обзора: 12 - 34 град.мин

Минимальное расстояние фокусировки: 1.5 м

Ультразвуковой мотор: есть

Внутренняя фокусировка: есть

Диаметр резьбы для светофильтра: 77 мм

Число элементов / групп элементов: 18 / 15

Число низкодисперсных элементов: 4

Число лепестков диафрагмы: 8

Размеры: 84.6 x 193.6 мм

Вес: 1310 г Код товара: 139459

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 Незначительные бытовые загрязнения.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

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