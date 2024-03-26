Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074459
Артикул : б/у-БУМ К 2024-03-26
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип объектива: телеобъектив Zoom
Фокусное расстояние: 70 - 200 мм
Кратность зума: 2.9x
Диафрагма: F2.80
Минимальная диафрагма: F32
Крепление: Canon EF
Автоматическая фокусировка: есть
Угол обзора: 12 - 34 град.мин
Минимальное расстояние фокусировки: 1.5 м
Ультразвуковой мотор: есть
Внутренняя фокусировка: есть
Диаметр резьбы для светофильтра: 77 мм
Число элементов / групп элементов: 18 / 15
Число низкодисперсных элементов: 4
Число лепестков диафрагмы: 8
Размеры: 84.6 x 193.6 мм
Вес: 1310 г
Код товара: 139459
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 Незначительные бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.