Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM
Код товара : УТ-00060991
Артикул : # 3044C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Минимальная диафрагма
1/32
Минимальная дистанция фокусировки
1.2 м
Угол поля зрения
34° - 12°
Конструкция объектива
23 элементов в 19 группах (5 UD элемента)
Физические характеристики
Вес
1480 г
Размеры товара
88.8 x 199.0 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ET-87, чехол LZ1326, штативное крепление
Описание
Наслаждайтесь дополнительными возможностями управления творческим процессом
Благодаря максимальной диафрагме f/2.8 и ее 8-лепестковой конструкции с круглым отверстием выделять объекты на фоне с мягким размытием теперь проще простого. Даже при использовании большого значения диафрагмы качество изображения соответствует уровню камер EOS с самым высоким разрешением.
Уверенно снимайте в условиях слабого освещения
Слабое освещение? Нет проблем. Система стабилизации изображения, эквивалентная 3,5 ступеням выдержки, компенсирует размытие, возникающее из-за сотрясения камеры. Диафрагма с максимальным значением f/2.8, которое не меняется на протяжении всего диапазона зумирования, пропускает вдвое больше света, чем диафрагма f/4.
Отменное качество изображения по всему диапазону зумирования
Флюоритовые и ультранизкодисперсионные оптические компоненты обеспечивают высокую контрастность и невероятное разрешение изображения, позволяя запечатлеть мельчайшие детали на любом фокусном расстоянии. Покрытия объектива ASC и Super Spectra корректируют двоение изображения и блики при съемке в условиях контрового света.
Создан для удовлетворения потребностей профессионалов
Вне зависимости от того, фотографируете вы спортивные мероприятия или сумеречные пейзажи, легендарное качество сборки объективов Canon L-серии позволит вам с уверенностью выполнять съемку в любых погодных условиях. Флюоритовое покрытие на переднем и заднем элементах объектива позволяет легко его чистить, а герметичные прокладки обеспечивают защиту от пыли и влаги.
Быстрая и практически бесшумная автофокусировка
Ультразвуковой мотор кольцевого типа имеет очень высокую скорость фокусировки, что позволяет отслеживать объекты, которые быстро движутся в кадре. Вы можете вручную скорректировать фокус, в любой момент повернув кольцо фокусировки.