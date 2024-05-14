Объектив Canon EF 70-200/4.0 L IS USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075614
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14
Причина уценки:
Лёгкие потёртости, бытовые загрязнения корпуса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140614
Профессиональные объективы Canon серии L служат наилучшими образцами высокоточной оптики EF. Объективы серии L сочетают в себе превосходные технические характеристики с удобством в обращении, при этом они защищены от пыли и влаги.
Благодаря высокой светосиле f/4 при выборе любого фокусного расстояния продолжительность выдержки не изменяется при использовании зума. Фиксированный передний элемент упрощает использование фильтров, в т. ч. градиентного и поляризационного.
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой и практически беззвучной автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.