Описание

Код товара: 140614

Профессиональные объективы Canon серии L служат наилучшими образцами высокоточной оптики EF. Объективы серии L сочетают в себе превосходные технические характеристики с удобством в обращении, при этом они защищены от пыли и влаги.

Благодаря высокой светосиле f/4 при выборе любого фокусного расстояния продолжительность выдержки не изменяется при использовании зума. Фиксированный передний элемент упрощает использование фильтров, в т. ч. градиентного и поляризационного.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой и практически беззвучной автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.