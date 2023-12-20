Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00072314
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-20/1
Причина уценки:
Незначительные царапины передней линзы
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка EOS
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 70 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м
Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 12 град.мин
Максимальный угол обзора 34 град.мин
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :4-
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.