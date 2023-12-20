Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072314 Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-20/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины передней линзы 52 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Линейка EOS

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 70 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 1.5 м

Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора 12 град.мин

Максимальный угол обзора 34 град.мин Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние :4- Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол Гарантия 90 дней.

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