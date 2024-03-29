Объектив Canon Canon EF 70-200 f/2.8L IS II USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074528
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/5
Причина уценки:
5- Незначительные бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Линейка EOS
Тип объектива Zoom-объектив, теле
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 70 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 8
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Число групп элементов 19
Число элементов 23
Число низкодисперсных элементов 5
Диаметр 88.8 мм
Длина 199 мм
Вес 1490 г
Дополнительная информация 4-ступенчатый стабилизатор изображения
Код товара: 139528
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, Незначительные бытовые загрязнения
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, кофр
Гарантия 90 дней.