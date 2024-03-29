Объектив Canon Canon EF 70-200 f/2.8L IS II USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074528 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/5

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Задать вопрос Причина уценки: 5- Незначительные бытовые загрязнения 95 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Линейка EOS

Тип объектива Zoom-объектив, теле

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 70 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 8

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Число групп элементов 19

Число элементов 23

Число низкодисперсных элементов 5

Диаметр 88.8 мм

Длина 199 мм

Вес 1490 г

Дополнительная информация 4-ступенчатый стабилизатор изображения Код товара: 139528

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, Незначительные бытовые загрязнения

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, кофр

Гарантия 90 дней.

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