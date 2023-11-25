Описание

Код товара: 136743

Canon EF 600mm f/4L IS USM - сверхдлиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием для 35мм зеркальных камер Canon EF. Снят с производства.

Оптическая схема объектива состоит из 17 элементов в 13 группах, в том числе два элемента из UD стекла со сверхнизкой дисперсией и один элемент из флюорита. Объектив имеет также защитное стекло и задний фильтр, которые включены в число элементов оптической схемы. Стабилизатор изображения эквивалентен 2 стопам по выдержке, второй режим стабилизации для панорамирования на штативе.

Высокоскоростная автофокусировка достигается за счет снижения веса группы фокусирующих линз и улучшения алгоритма привода автофокусировки. Новая функция "AF stop" для временной остановки автофокусировки. Ручная фокусировка осуществляется механически для экономии батареи.

Основные компоненты изготовлены из магниевого сплава. Резиновые уплотнители в переключателях от пыли и брызг. Съёмное крепление для штатива. Вставной стандартный фильтр на 52 мм. Бленда из углеродного волокна и чехол в комплекте.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Отличное состояние.

Комплектация: крышка, бленда, чехол, кофр, ключи от кофра;

Гарантия 90 дней.