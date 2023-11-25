Объектив Canon EF 600mm f/4 L IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071743
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-25
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Описание
Код товара: 136743
Canon EF 600mm f/4L IS USM - сверхдлиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием для 35мм зеркальных камер Canon EF. Снят с производства.
Оптическая схема объектива состоит из 17 элементов в 13 группах, в том числе два элемента из UD стекла со сверхнизкой дисперсией и один элемент из флюорита. Объектив имеет также защитное стекло и задний фильтр, которые включены в число элементов оптической схемы. Стабилизатор изображения эквивалентен 2 стопам по выдержке, второй режим стабилизации для панорамирования на штативе.
Высокоскоростная автофокусировка достигается за счет снижения веса группы фокусирующих линз и улучшения алгоритма привода автофокусировки. Новая функция "AF stop" для временной остановки автофокусировки. Ручная фокусировка осуществляется механически для экономии батареи.
Основные компоненты изготовлены из магниевого сплава. Резиновые уплотнители в переключателях от пыли и брызг. Съёмное крепление для штатива. Вставной стандартный фильтр на 52 мм. Бленда из углеродного волокна и чехол в комплекте.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Отличное состояние.
Комплектация: крышка, бленда, чехол, кофр, ключи от кофра;
Гарантия 90 дней.