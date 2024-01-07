Объектив Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072616 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-07/03

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Описание Код товара: 137616 Линейка EOS

Тип объектива макрообъектив, Фиксированный фокус

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 0.23 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.23 м

Максимальный угол обзора 46 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.5

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 6

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Размеры и вес

Диаметр 67.6 мм

Длина 63 мм

Вес 280 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 340862

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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