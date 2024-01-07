Объектив Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072616
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-07/03
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137616
Линейка EOS
Тип объектива макрообъектив, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 0.23 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.23 м
Максимальный угол обзора 46 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.5
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 6
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Размеры и вес
Диаметр 67.6 мм
Длина 63 мм
Вес 280 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 340862
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия от 14 до 90 дней.