Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072955 Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 9 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Недорогой светосильный STM-объектив с диафрагмой f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения, портретов и фотосъемки общего назначения.

Объектив высокого качества по доступной цене, который идеально подходит для художественной портретной съемки и фотосъемки в условиях слабого освещения. Выполняйте размытие заднего плана для выделения объекта съемки и наслаждайтесь плавной и практически бесшумной фокусировкой STM во время видеосъемки. Минимальное расстояние фокусировки (м) — 0.35;

Диаметр фильтра (мм) — 49;

Макс. диаметр x длина (мм)1 — 69.2 x 39.3;

Вес (г) — 160. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки передняя.

Гарантия 90 дней.

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