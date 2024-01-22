Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072955
Артикул : б/у-Н1 К 2024-01-22
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Недорогой светосильный STM-объектив с диафрагмой f/1.8 для съемки в условиях слабого освещения, портретов и фотосъемки общего назначения.
Объектив высокого качества по доступной цене, который идеально подходит для художественной портретной съемки и фотосъемки в условиях слабого освещения. Выполняйте размытие заднего плана для выделения объекта съемки и наслаждайтесь плавной и практически бесшумной фокусировкой STM во время видеосъемки.
Минимальное расстояние фокусировки (м) — 0.35;
Диаметр фильтра (мм) — 49;
Макс. диаметр x длина (мм)1 — 69.2 x 39.3;
Вес (г) — 160.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки передняя.
Гарантия 90 дней.