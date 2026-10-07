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Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4) (б/у)

  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
  • EF 50mm f/1.8 STM (состояние 4)
Код товара:УТ-00097896
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-07/4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: 3731209929
Комплектация: объектив без крышек.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.