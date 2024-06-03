Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076130 Артикул : б/у-Крд К 2024-06-03

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Описание Код товара:141130 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, С фиксированным фокусным расстоянием, Стандартный зум объектив, Универсальный, Фиксированный фокус, Широкоугольный объектив, фикс, фиксированный

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

50 мм

Макс. фокусное расстояние

50 мм

Кратность зума

27.8x

Фокусное расстояние фикс-объектива

50 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.35 м

Особенности

автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F), плавная фокусировка STM при видеосъемке

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

22

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

1.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

49 м Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние :нет крышки обьектива

Комплектация:коробка,светофильтр,задняя крышка байонета обьектива

Гарантия 90 дней.

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