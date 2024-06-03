Объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076130
Артикул : б/у-Крд К 2024-06-03
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Описание
Код товара:141130
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, С фиксированным фокусным расстоянием, Стандартный зум объектив, Универсальный, Фиксированный фокус, Широкоугольный объектив, фикс, фиксированный
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
50 мм
Макс. фокусное расстояние
50 мм
Кратность зума
27.8x
Фокусное расстояние фикс-объектива
50 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.35 м
Особенности
автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F), плавная фокусировка STM при видеосъемке
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
22
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
1.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
49 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :нет крышки обьектива
Комплектация:коробка,светофильтр,задняя крышка байонета обьектива
Гарантия 90 дней.