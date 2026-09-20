Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097504 Артикул: б/у-МСК 2026-09-20/Ф09-5 Код товара: УТ-00097504 Артикул: б/у-МСК 2026-09-20/Ф09-5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 94593658

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 94593658

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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