Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075806 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/03

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140806 Линейка EOS

Тип объектива стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Минимальный угол обзора 27 град.мин

Максимальный угол обзора 46 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 8

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 6

Число элементов 7

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 5

Размеры и вес

Диаметр 73.8 мм

Длина 50.5 мм

Вес 290 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 58381506

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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