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    Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075806

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/03

    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)
    • EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5)

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    Причина уценки:

    Незначительные следы эксплуатации.

    18 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140806

    Линейка EOS
    Тип объектива стандартный, широкоугольный
    Фокусное расстояние постоянное
    Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
    Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
    Минимальный угол обзора 27 град.мин
    Максимальный угол обзора 46 град.мин
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
    Минимальная диафрагма (F) 22
    Число лепестков диафрагмы 8
    Байонет Canon EF
    Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
    Линзы
    Число групп элементов 6
    Число элементов 7
    Число асферических элементов 2
    Число низкодисперсных элементов 5
    Размеры и вес
    Диаметр 73.8 мм
    Длина 50.5 мм
    Вес 290 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5
    # 58381506
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.