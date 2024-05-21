Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075806
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-21/03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140806
Линейка EOS
Тип объектива стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Минимальный угол обзора 27 град.мин
Максимальный угол обзора 46 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 8
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 7
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 5
Размеры и вес
Диаметр 73.8 мм
Длина 50.5 мм
Вес 290 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 58381506
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.