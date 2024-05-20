Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075769
Артикул : б/у-ЗВ39 КС 2024-05-20
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
15 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140769
Фокусное расстояние: 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.45 м
Минимальная диафрагма (F): 22
Число лепестков диафрагмы: 8
Крепление: Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, две крышки.
Гарантия 14 дней.
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