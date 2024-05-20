Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075769 Артикул : б/у-ЗВ39 КС 2024-05-20

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 15 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140769 Фокусное расстояние: 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.45 м

Минимальная диафрагма (F): 22

Число лепестков диафрагмы: 8

Крепление: Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра: 58 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, две крышки.

Гарантия 14 дней.

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