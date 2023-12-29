Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072591
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.
Диафрагма f/1.4;
Стандартный угол обзора 46°;
Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса;
Минимальное фокусное расстояние 45 см;
Асферический элемент объектива;
Диаметр фильтра 58 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 90 дней.