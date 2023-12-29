Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072591 Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-29

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины и потёртости корпуса. 18 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии. Диафрагма f/1.4;

Стандартный угол обзора 46°;

Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса;

Минимальное фокусное расстояние 45 см;

Асферический элемент объектива;

Диаметр фильтра 58 мм. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.

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