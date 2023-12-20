Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072330
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-20/01
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137330
Байонет: Canon EF
Минимальное расстояние фокусировки, в метрах: 0.45
Максимальная диафрагма: f/1.4
Минимальная диафрагма: f/22
Фокусное расстояние, в мм: 50
Фокусировка: автоматическая; ручная
Стабилизация изображения: Нет
Светосила: f/1.4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации
s\n: 15996703
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда JJC
Гарантия 90 дней.
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