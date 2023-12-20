Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072330 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-20/01

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Задать вопрос Причина уценки: без характерных следов эксплуатации 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137330 Байонет: Canon EF

Минимальное расстояние фокусировки, в метрах: 0.45

Максимальная диафрагма: f/1.4

Минимальная диафрагма: f/22

Фокусное расстояние, в мм: 50

Фокусировка: автоматическая; ручная

Стабилизация изображения: Нет

Светосила: f/1.4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации

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: 15996703

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда JJC

Гарантия 90 дней.

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