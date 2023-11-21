Описание

Код товара: 136631

Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Незначительные потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.