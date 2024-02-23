Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00073645
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23
Причина уценки:
4+ следы эксплуатации, потертости на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива фикс
Класс объектива стандартный (универсальный)
Назначение полный кадр
Фишай Нет
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальное фокусное расстояние, мм 50
Крепление Canon EF
Автоматическая фокусировка Есть
Стабилизатор изображения Нет
Ультразвуковой мотор Есть
Внутренняя фокусировка Нет
Конструкция
Число элементов 7
Число групп элементов 6
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 5
Число лепестков диафрагмы 8
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Размер 73.8 x 50.5 мм
Вес, г 290
Код товара: 138645
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+ следы эксплуатации, потертости на корпусе.
Комплектация: объектив, бленда, крышки.
Гарантия 90 дней.