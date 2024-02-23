Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073645 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-23

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Задать вопрос Причина уценки: 4+ следы эксплуатации, потертости на корпусе. 14 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип объектива фикс

Класс объектива стандартный (универсальный)

Назначение полный кадр

Фишай Нет

Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальное фокусное расстояние, мм 50

Крепление Canon EF

Автоматическая фокусировка Есть

Стабилизатор изображения Нет

Ультразвуковой мотор Есть

Внутренняя фокусировка Нет

Конструкция

Число элементов 7

Число групп элементов 6

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 5

Число лепестков диафрагмы 8

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Размер 73.8 x 50.5 мм

Вес, г 290 Код товара: 138645

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4+ следы эксплуатации, потертости на корпусе.

Комплектация: объектив, бленда, крышки.

Гарантия 90 дней.

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