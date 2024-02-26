Описание

Код товара: 138622

Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.

- Диафрагма f/1.4

- Стандартный угол обзора 46°.

- Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса

- Минимальное фокусное расстояние 45 см

- Асферический элемент объектива

- Диаметр фильтра 58 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, изменения цвета резинок корпуса, незначительные царапины и загрязнения корпуса, немного шелестит кольцо фокусировки.;

Комплектация: -; 94593863;

Гарантия 90 дней.