Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073622
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-26
Причина уценки:
Изменения цвета резинок корпуса, незначительные царапины и загрязнения корпуса, немного шелестит кольцо фокусировки.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138622
Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.
- Диафрагма f/1.4
- Стандартный угол обзора 46°.
- Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса
- Минимальное фокусное расстояние 45 см
- Асферический элемент объектива
- Диаметр фильтра 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, изменения цвета резинок корпуса, незначительные царапины и загрязнения корпуса, немного шелестит кольцо фокусировки.;
Комплектация: -; 94593863;
Гарантия 90 дней.