Описание

Canon EF 50mm f/1.2L USM - профессиональный объектив серии L с высочайшими характеристиками. Имея самую широкую диафрагму среди всех выпускаемых Canon объективов серии EF, обеспечивает исключительно точный контроль глубины резкости, а также отличную производительность в условиях низкой освещённости. Оснащённая передовыми технологиями автофокусировки Canon, модель EF 50mm f/1.2L USM укрепляет репутацию серии EF как объективов, обеспечивающих высокочувствительную и высокоскоростную автофокусировку. Кроме того, круглая диафрагма гарантирует получение эффектного размытого фона.

Характеристики объектива EF 50mm f/1.2L USM

новейший ультразвуковой мотор (USM) для быстрой и практически бесшумной автофокусировки

возможность ручной фокусировки в любое время

покрытие Super Spectra и улучшенная форма линз для предотвращения появления нежелательных отражений и ореола

экологически безопасные покрытия, обеспечивающие защиту от пыли и влаги

диафрагма с круглой апертурой позволяет получать фотографии с эффектным размытым фоном и «устранять» нежелательные объекты фона, отвлекающие внимание от объектов на переднем плане

на всех современных моделях цифровых камер EOS информация о расстоянии до объекта съёмки передаётся в новый алгоритм вспышки E-TTL II

минимальное расстояние фокусировки 45 см

в комплект поставки входят бленда объектива и футляр

Съёмка в условиях низкой освещённости

Новый объектив имеет самую широкую диафрагму среди всех современных объективов Canon – f/1.2. Это делает его идеальным решением для съёмки в помещении при недостаточном освещении. Зачастую это необходимо фоторепортёрам и фотографам, работающим на свадебных мероприятиях, где использование вспышки нежелательно.

Быстрая автофокусировка

Новейший ультразвуковой мотор Canon кольцевого типа (USM), высокоскоростной процессор и усовершенствованные алгоритмы автофокусировки – всё вместе это обеспечивает быструю и высокочувствительную автофокусировку. Благодаря применению ультразвукового мотора Canon кольцевого типа (USM), фиксирующего объектив с высокой точностью, обеспечивается правильная фокусировка на объекте с первой попытки. Также предусмотрена возможность ручной фокусировки в любое время.

Портретная съёмка

Сочетание диафрагмы с практически круглой апертурой для оптимальной передачи оттенков фона (путём равномерного размытия областей, находящихся не в фокусе) и низкой глубины резкости при самой широкой диафрагме делает данную модель идеальной для портретной и студийной съёмки. Диафрагма f/1.2 может использоваться для повышения выразительности портретной фотографии благодаря резкой фокусировке на глазах модели и лёгкому размытию черт лица.

Конструкция объективов серии L

Объективы серии L – элитные модели объективов Canon для профессиональной съёмки – отвечают требованиям самых взыскательных фотографов. Фотокамеры серии EOS-1 позволяют снимать практически в любых погодных условиях, поэтому новая модель имеет специальное покрытие, уплотнения и кольца крепления объектива, предотвращающие проникновение внутрь устройства пыли и влаги, позволяя снимать вне зависимости от капризов погоды.

Асферический элемент

Для обеспечения равномерной резкости изображения, без сферических аберраций, возникающих в стандартных объективах с широкой диафрагмой сферическими аберрациями, в новой модели, включающей 8 элементов в 6 группах, применяется крупный высокоточный асферический элемент с изменяющейся кривизной. Этот асферический элемент обеспечивает высокую резкость и контрастность изображения по всему диапазону фокусных расстояний и значений диафрагмы.

Покрытие Super Spectra

Помимо улучшенной формы линз, позволяющей уменьшить паразитное отражение света, и применения не отражающих материалов в корпусе объектива, в модели EF 50mm f/1.2L USM используется запатентованное Canon покрытие линз Super Spectra. Это покрытие помогает уменьшить нежелательные отражения и ореол, зачастую возникающие при использовании цифровых камер из-за отражения света от датчика изображения. Увеличивая поглощение света, покрытие Super Spectra уменьшает отражающий эффект линз, что способствует созданию ярких и чётких изображений с естественной цветопередачей.

Интеграция вспышек E-TTL II

Модель EF 50mm f/1.2L USM передаёт информацию о расстоянии до объекта съёмки вспышкам E-TTL II, применяемым во всех современных цифровых камерах EOS; благодаря этому достигается более точный замер экспозиции при использовании вспышек Canon Speedlite серии EX.

Аксессуары и защита окружающей среды

В комплект поставки модели EF 50mm f/1.2L USM входит бленда объектива цилиндрической формы, а также футляр для объектива. Согласно философии «Kyosei» компании Canon, означающей жизнь в гармонии с окружающей средой, объективы компании Canon изготавливаются только из стекла, не содержащего свинец.

По материалам Canon.