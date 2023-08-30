Описание

50-мм объектив с большим максимальным значением диафрагмы обеспечивает точный контроль над глубиной резкости.

Светосильный объектив EF 50mm f/1.2L USM с максимальной диафрагмой f/1.2 позволяет получать превосходные результаты даже в условиях слабой освещенности. Полный контроль над творческим процессом благодаря точному управлению фокусировкой и глубиной резкости.



Диаметр фильтра (мм) 72;

Макс. диаметр x длина (мм)2 85.8 x 65.5;

Вес (г) 580.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Мелкие потёртости на корпусе, пылинка внутри, следы эксплуатации.

Комплектация: крышки объектива.

Гарантия 14 дней.