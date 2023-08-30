Объектив Canon EF 50mm f/1.2 L USM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069520
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-30
Причина уценки:
Мелкие потёртости на корпусе, пылинка внутри, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
50-мм объектив с большим максимальным значением диафрагмы обеспечивает точный контроль над глубиной резкости.
Светосильный объектив EF 50mm f/1.2L USM с максимальной диафрагмой f/1.2 позволяет получать превосходные результаты даже в условиях слабой освещенности. Полный контроль над творческим процессом благодаря точному управлению фокусировкой и глубиной резкости.
Диаметр фильтра (мм) 72;
Макс. диаметр x длина (мм)2 85.8 x 65.5;
Вес (г) 580.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Мелкие потёртости на корпусе, пылинка внутри, следы эксплуатации.
Комплектация: крышки объектива.
Гарантия 14 дней.