Объектив Canon EF 50mm 1.8 STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072213
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-15/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, соринка в переднем блоке линз.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137213
Линейка EOS
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 27.8x
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм
Линзы
Число групп элементов 5
Число элементов 6
Размеры и вес
Диаметр 69.2 мм
Длина 39.3 мм
Вес 160 г
Дополнительные характеристики
Защищенность пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 5115103503
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия от 14 до 90 дней.