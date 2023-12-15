Описание

Код товара: 137213

Линейка EOS

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 50 мм

Макс. фокусное расстояние 50 мм

Кратность зума 27.8x

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 22

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм

Линзы

Число групп элементов 5

Число элементов 6

Размеры и вес

Диаметр 69.2 мм

Длина 39.3 мм

Вес 160 г

Дополнительные характеристики

Защищенность пылезащита

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 5115103503

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия от 14 до 90 дней.