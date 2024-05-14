Описание

Код товара: 140615

Объектив EF 50 мм f/1.8 II, входящий в знаменитую семью EF объективов, оснащен встроенным приводом автофокуса для быстрой сквозной автофокусировки. Кроме того, объектив имеет электромагнитную диафрагму, благодаря чему механическая диафрагма всегда будет принимать правильное положение.

Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.

Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя крышка.

Гарантия 90 дней.