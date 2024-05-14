Объектив Canon EF 50mm 1.8 II (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075615
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14
Причина уценки:
Потёртости корпуса
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140615
Объектив EF 50 мм f/1.8 II, входящий в знаменитую семью EF объективов, оснащен встроенным приводом автофокуса для быстрой сквозной автофокусировки. Кроме того, объектив имеет электромагнитную диафрагму, благодаря чему механическая диафрагма всегда будет принимать правильное положение.
Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.
Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя крышка.
Гарантия 90 дней.