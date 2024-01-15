Описание

Светосильный стандартный объектив, компактный и легкий. Две линзы, сделанные из оптического стекла с высоким коэффициентом преломления, позволяют скорректировать астигматизм. Даже при полностью открытой диафрагме изображение поражает своей резкостью и отсутствием бликов. Дополнительным достоинством объектива является и привычная для глаза естественная передача деталей фона, проявляющуюся при больших, выставочных форматах. В объективе используется ультразвуковой мотор USM, обеспечивающий быструю бесшумную фокусировку, а специальный механизм (FT-M). Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки. Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане. Покрытие Super Spectra помогает обеспечить точный цветовой баланс и высокую контрастность. Также покрытие позволяет устранить блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

Характеристики

Линейка - EOS

Тип объектива - стандартный, широкоугольный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние - постоянное

Фокусное расстояние - 50 мм

Макс. фокусное расстояние

Кратность зума - 35.7x

Минимальное расстояние фокусировки - 0.45 м

Особенности - автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора - 27 град.мин

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.