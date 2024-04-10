Объектив Canon EF 40mm f/2.8 STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074832
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-10
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139832
Canon EF 40mm f/2.8 STM – это компактный, легкий и доступный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 40 мм для полнокадровых зеркальных камер Canon.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 40 мм (эквивалент 64 мм на камере APS-C)
Максимальная диафрагма: f/2.8
Минимальная диафрагма: f/22
Угол зрения: 60°24' (43°24' на APS-C)
Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
Вес: 130 г
Размер фильтра: 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки; 0845014541;
Гарантия 90 дней.