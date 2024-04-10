Объектив Canon EF 40mm f/2.8 STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074832 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-10

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные царапины и потёртости корпуса. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 139832 Canon EF 40mm f/2.8 STM – это компактный, легкий и доступный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 40 мм для полнокадровых зеркальных камер Canon.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 40 мм (эквивалент 64 мм на камере APS-C)

Максимальная диафрагма: f/2.8

Минимальная диафрагма: f/22

Угол зрения: 60°24' (43°24' на APS-C)

Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м

Вес: 130 г

Размер фильтра: 58 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки; 0845014541;

Гарантия 90 дней.

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