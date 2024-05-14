Объектив Canon EF 40/2.8 STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075617
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/03
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140617
Линейка
EOS
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
40 мм
Кратность зума
1.7x
Фокусное расстояние фикс-объектива
40 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.3 м
Особенности
автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра
52 мм
Линзы
Число групп элементов
4
Число элементов
6
Размеры и вес
Диаметр
52 мм
Длина
22.8 мм
Вес
130 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: 9021110118
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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