Объектив Canon EF 40/2.8 STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075617 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/03

<











>







Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. 12 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140617 Линейка

EOS

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив

Фокусное расстояние

постоянное

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

40 мм

Кратность зума

1.7x

Фокусное расстояние фикс-объектива

40 мм

Минимальное расстояние фокусировки

0.3 м

Особенности

автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

7

Крепление

Байонет

Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра

52 мм

Линзы

Число групп элементов

4

Число элементов

6

Размеры и вес

Диаметр

52 мм

Длина

22.8 мм

Вес

130 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

s

: 9021110118

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.