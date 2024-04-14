Объектив Canon EF 400mm f/5.6 L USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074895 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-14/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на корпусе. 56 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139895 Тип объектива: теле-объектив

Фокусное расстояние: постоянное

Байонет: Canon EF

Aокусное расстояние: 400 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, чехол

Гарантия 90 дней.

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