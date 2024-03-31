Объектив Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074577
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-31
Причина уценки:
Незначительные царапины и потёртости корпуса, пылинка внутри.
Гарантия 14 дней
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Описание
Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 - это универсальный компактный зум-объектив, предназначенный для цифровых зеркальных камер Canon.
Преимущества:
Диапазон фокусных расстояний 38-76мм: Обеспечивает возможность захвата широкого спектра сцен, начиная от широкоугольных пейзажей до средних портретов.
Компактный и легкий дизайн: Удобен для переноски и использования в различных условиях, что делает его отличным выбором для повседневной съемки и путешествий.
Диафрагма f/4.5-5.6: Обеспечивает приемлемое качество изображения при различных фокусных расстояниях и освещении.
Система автофокусировки: Обеспечивает простоту и удобство в использовании, автоматически фокусируясь на объекте съемки.
Экономичный вариант: Представляет собой доступное решение для тех, кто ищет простой и надежный объектив без больших затрат.
Объектив Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 подходит для любителей фотографии, которые ищут надежный и универсальный объектив для повседневной съемки различных сцен.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные царапины и потёртости корпуса, пылинка внутри.
Комплектация: крышка передняя.
Гарантия 14 дней.