Описание

Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 - это универсальный компактный зум-объектив, предназначенный для цифровых зеркальных камер Canon.



Преимущества:

Диапазон фокусных расстояний 38-76мм: Обеспечивает возможность захвата широкого спектра сцен, начиная от широкоугольных пейзажей до средних портретов.

Компактный и легкий дизайн: Удобен для переноски и использования в различных условиях, что делает его отличным выбором для повседневной съемки и путешествий.

Диафрагма f/4.5-5.6: Обеспечивает приемлемое качество изображения при различных фокусных расстояниях и освещении.

Система автофокусировки: Обеспечивает простоту и удобство в использовании, автоматически фокусируясь на объекте съемки.

Экономичный вариант: Представляет собой доступное решение для тех, кто ищет простой и надежный объектив без больших затрат.



Объектив Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 подходит для любителей фотографии, которые ищут надежный и универсальный объектив для повседневной съемки различных сцен.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, незначительные царапины и потёртости корпуса, пылинка внутри.

Комплектация: крышка передняя.

Гарантия 14 дней.