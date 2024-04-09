Описание

Код товара: 139775

Canon EF 35mm f/2 IS USM – это светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм для полнокадровых зеркальных камер Canon.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 35 мм

Максимальная диафрагма: f/2

Минимальная диафрагма: f/22

Угол зрения: 63°

Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м

Вес: 335 г

Размер фильтра: 77 мм

Преимущества:

Светосильный: Максимальная диафрагма f/2 позволяет снимать при слабом освещении и создавать эффект малой глубины резкости.

Резкое изображение: Объектив обеспечивает резкое изображение по всему полю кадра, даже при открытой диафрагме.

Быстрый и точный автофокус: USM (Ultrasonic Motor) обеспечивает быстрый и точный автофокус, что делает его идеальным для съемки в условиях быстрого освещения.

Стабилизация изображения: Оптическая стабилизация изображения (IS) компенсирует дрожание камеры, что позволяет снимать более резкие изображения с рук.

Прочная конструкция: Объектив имеет прочную конструкцию, устойчивую к пыли и влаге.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, коробка; 0407000763.

Гарантия 90 дней.