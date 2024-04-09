Объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074775
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139775
Canon EF 35mm f/2 IS USM – это светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм для полнокадровых зеркальных камер Canon.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 35 мм
Максимальная диафрагма: f/2
Минимальная диафрагма: f/22
Угол зрения: 63°
Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
Вес: 335 г
Размер фильтра: 77 мм
Преимущества:
Светосильный: Максимальная диафрагма f/2 позволяет снимать при слабом освещении и создавать эффект малой глубины резкости.
Резкое изображение: Объектив обеспечивает резкое изображение по всему полю кадра, даже при открытой диафрагме.
Быстрый и точный автофокус: USM (Ultrasonic Motor) обеспечивает быстрый и точный автофокус, что делает его идеальным для съемки в условиях быстрого освещения.
Стабилизация изображения: Оптическая стабилизация изображения (IS) компенсирует дрожание камеры, что позволяет снимать более резкие изображения с рук.
Прочная конструкция: Объектив имеет прочную конструкцию, устойчивую к пыли и влаге.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, коробка; 0407000763.
Гарантия 90 дней.